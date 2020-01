美航達美宣布暫時停飛來往美國和中國航班

【KTSF】

鑑於武漢肺炎疫情持續擴散,達美航空(Delta)和美航(American Airlines)宣布暫時停飛所有來往美國和中國的航班。

美航表示,將會由週五起至3月27日停飛來往美國和中國的航空。

達美航空表示,停飛措施會在2月6日才生效,目的是讓有意離開中國的旅遊可以起行,停飛措施會延續至4月30日。

逹美航空每週有42班往來美國和中國的航班,最後一班前赴中國的航班將於下週一出發,最後一班從中國飛美國的航班將於下週三出發。

聯合航空(United Airlines)早前已宣布削減往來美國和中國的航班,暫未知聯航會否也採取全面停飛的措施.

另外,歐洲有多間航空公司已宣布停飛中國的路線。

