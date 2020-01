【KTSF】

武漢新型肺炎疫情持續擴大,目前全中國有9,810宗確診病例,至少213人死亡,英國、意大利均出現首宗確診個案。

兩國分別都有兩宗確診,目前亞洲區泰國19宗確診,日本15宗、新加坡13宗、韓國11宗、馬來西亞8宗。

其他地區方面,澳洲確診9宗,德國和法國有5宗,加拿大3宗。

新加坡政府週五宣布,週六起禁止所有中國旅客或過去14天,曾到訪中國的旅客入境。

