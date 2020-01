【有線新聞】

中國派出3架包機,分別到泰國、馬來西亞和日本,接走滯留當地的湖北旅客。

其中廈門航空兩架包機,下午約1點半從廈門高崎國際機場起飛,分別到泰國曼谷及馬來西亞哥打基納巴盧,合共接走約200名湖北人返回武漢。

當局指是考慮到,近日有湖北特別是武漢中國公民,在海外遇到實際困難。包機採取自願購票原則,預計週五晚抵達武漢。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。