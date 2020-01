【有線新聞】

一名乘坐國泰航空、由倫敦飛往香港的乘客,於途中昏迷,搶救後證實不治。

消息指,警方初步了解死者是一名99歲老翁,一向心臟有問題,他乘坐CX252由倫敦來香港。

機管局於凌晨1時05分收到報告,指有人在機上昏迷,機場通知救護及醫護人員協助,航班早上6時50分降落,老翁於搶救後證實不治,無需送院。

