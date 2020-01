移民權益組織解讀擴大公共負擔的移民新政策（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聯邦最高法院本週一裁定,允許特朗普政府推行擴大公共負擔定義的移民新政策,舊金山多個關注組織週四對裁決做出解讀,並建議民眾該如何因應。

包括華人權益促進會、舊金山移民和福利相關的政府部門、東北醫療中心,以及禧年移民服務社等多個關注組織和機構週四召開記者會,希望釐清外界對於聯邦最高法院的這項裁決而引發的擔憂和混淆。

禧年移民服務社律師郭奕欣(Clare Crawford)說:「這個新的政策不會影響已經遞上的申請,我們現在在等待移民局宣布,甚麼時候要如何開始實施這個新政策,在新政策實施以後開始,你的綠卡申請可能需要其他步驟,像需要遞上新的表格。」

華人權益促進會政策倡導主任馮弘美說:「現在如果符合條件可以申請福利的話,他們千萬不要取消,因為這一個政策是非常複雜的,必須要以每一個檔案去了解他們自己的情況。」

聯邦最高法院的這項裁決,允許特朗普政府擴大對於公共負擔的定義,對於曾使用、會使用或正在領取福利的綠卡申請人,可以拒絕其綠卡或簽證的申請,而福利的定義則從原先只是現金形式的福利,擴大到包括醫療補助、住房補助和糧食券等多種福利。

特朗普政府的這項新政策,原定去年10月中就要實施,因為遭遇訴訟而暫停,如今聯邦法院的這項裁決宣告禁令將被解除,由於最高法院的正式裁決預計3月會發布,屆時政策將恢復實施。

社區關注組織提醒已經取得綠卡的人士、受庇護的人士、難民,以及其它因為人道因素而獲得簽證的持有人等,完全不會受到政策影響,由於很多福利都是要等到拿到綠卡之後才能申請,因此實際影響人數有限。

馮弘美說:「很多被政策影響到的人,應該本就不符合公共健康福利,因此目前不需要因為害怕或是混淆而做出行動。」

郭奕欣說:「這新政策影響的人,大多數都沒有資格領取社會福利,我再講一次,這新政策所會影響的人,大多數現在都沒有資格領取社會福利,所以我的意思是說,你要是現在去取消社會福利是沒有用的,無濟於事。」

東北醫療中心也表示,他們的病患多數是移民和低收入人士,預期新的公共負擔政策有可能影響到許多病患,但也有很多醫療福利不受影響,像是加州醫療保健Medi-Cal的急診等多項服務,產婦及嬰幼兒營養計畫WIC等都不受影響。

東北醫療中心醫務及醫學訊息總監李昱濤(Ted Li)說:「公共負擔規定不會影響到所有的醫療保險福利,例如加州醫療保健的多數人都可以豁免,公共負擔政策不會影響加州醫療保健之下的21歲以下未成年人,不會影響到懷孕期間使用加州醫療保健的孕婦,還有生產後60天的產婦。」

當局也建議擔心的民眾,在決定是否要改變自己的福利申請之前,應該向信任的機構諮詢。

舊金山民政及移民辦事處行政主任黃燕玲(Adrienne Pon)說:「如果你去信賴的法律組織,他們會告訴你,幫你評估這個規定是否會影響到你。」

民眾如果有疑問,可以致電華人權益促進會查詢,電話:(415) 761-3222。

