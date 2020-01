【KTSF】

鑑於中國爆發的新型肺炎疫情嚴重,目前全球有超過20間航空公司,當中大部分是歐洲主要航空公司,暫時停飛中國航線。

亞洲的主要航空公司,包括星航、國泰、中華、長榮就減少來往中國的航班。

至於美國的航空公司,美航(AA)停飛洛杉磯到北京上海的航班,達美(Delta)在2月至3月期間將北京上海的航班減半,而聯合航空(United)就在2月第一週,將北京、上海及香港航線的12個航班減至4個或更少。

鑑於疫情惡化,國務院週四晚再提高對中國的旅遊警示至最嚴重的第四級,呼籲國民不要前往中國,國務院也下令駐華使領館撤離非緊急的美國政府職員和家眷。

