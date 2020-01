人口普查局於Alameda, San Mateo縣辦招聘會

【KTSF】

人口普查局表示,他們要開始招聘數以千計的人口普查員,負責在明年春季親自上門,到沒有在網路上回答問卷的居民家中收集資料,週五和週六,阿拉米達縣和中半島的San Mateo縣都有招聘活動。

阿拉米達縣的招聘會地點在奧克蘭Oakport街7901號Suite 1000,時間是週五和週六,有興趣的民眾可以先上http://eventbrite.com登記。

San Mateo縣的招聘會地點在Redwood City Marshall街1410 Suite A,有興趣的民眾可以打電話1-855-562-2020,如果無法親自出席,可以上網申請,網址是 https://recruitment.2020census.gov。

人口普查員的工資以時薪計算,每個縣不同,最高有每小時超過30元,工作時間彈性,地點以自己居住的社區為主。

