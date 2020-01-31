人口普查局於Alameda, San Mateo縣辦招聘會

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人口普查局表示，他們要開始招聘數以千計的人口普查員，負責在明年春季親自上門，到沒有在網路上回答問卷的居民家中收集資料，週五和週六，阿拉米達縣和中半島的San Mateo縣都有招聘活動。

阿拉米達縣的招聘會地點在奧克蘭Oakport街7901號Suite 1000，時間是週五和週六，有興趣的民眾可以先上http://eventbrite.com登記。

San Mateo縣的招聘會地點在Redwood City Marshall街1410 Suite A，有興趣的民眾可以打電話1-855-562-2020，如果無法親自出席，可以上網申請，網址是 https://recruitment.2020census.gov。

人口普查員的工資以時薪計算，每個縣不同，最高有每小時超過30元，工作時間彈性，地點以自己居住的社區為主。

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