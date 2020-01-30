世衛宣布把新型肺炎疫情列作國際公共衛生緊急事件

【KTSF 江良慧報導】

世界衛生組織週四再次召開會議，會後宣布把新型冠狀病毒疫情列作國際公共衛生緊急事件。

根據世衛的定義，國際緊急事情是對其他國家構成公共衛生風險，需要國際協調應對的特殊事件。

中國始於12月底首次通報世衛新病毒的病例，至今中國已經有超過7,800個確診病例，當中170人死亡，全球有18個其他國家都通報有確診病例。

專家表示，有大量證據顯示，病毒正在中國人傳人傳播，也關注在其他國家，包括美國、法國、日本、德國、加拿大和越南都有個別的人傳人病例。

世衞週四再在日內瓦召開緊急會議，會後總幹事譚德塞見記者，宣布把病毒疫情列作國際公共衛生緊急事件，但他強調，這樣做並非對中國沒有信心，也不建議向中國實施旅遊及貿易限制。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。