世衛宣布把新型肺炎疫情列作國際公共衛生緊急事件

世界衛生組織週四再次召開會議,會後宣布把新型冠狀病毒疫情列作國際公共衛生緊急事件。

根據世衛的定義,國際緊急事情是對其他國家構成公共衛生風險,需要國際協調應對的特殊事件。

中國始於12月底首次通報世衛新病毒的病例,至今中國已經有超過7,800個確診病例,當中170人死亡,全球有18個其他國家都通報有確診病例。

專家表示,有大量證據顯示,病毒正在中國人傳人傳播,也關注在其他國家,包括美國、法國、日本、德國、加拿大和越南都有個別的人傳人病例。

世衞週四再在日內瓦召開緊急會議,會後總幹事譚德塞見記者,宣布把病毒疫情列作國際公共衛生緊急事件,但他強調,這樣做並非對中國沒有信心,也不建議向中國實施旅遊及貿易限制。

