白宮成立特別小組應對新型肺炎疫情

【有線新聞】

美國將派專家到中國協助抗疫,白宮成立特別小組,主導應對新型冠狀病毒疫情,成員包括衛生部長、疾控中心(CDC)主管與國家安全顧問等。

特朗普總統於白宮戰情室,聽取各部門匯報新型冠狀病毒防控進展。與會者包括新成立特別小組成員,白宮以電郵通報,小組由衛生部長阿扎爾領導連同11名官員,本週一起每天召開會議,主導監察、遏制疫情工作,國家安全委員會負責協調。

成員涵蓋多個部門,包括國家安全顧問奧布萊恩、疾控中心主管雷德菲爾德、副國務卿比根、國土安全部與運輸部官員。特朗普大讚團隊雲集全球最頂尖專家,全天候跟進疫情,又稱有與中國國家主席習近平磋商,兩國密切溝通合作抗疫。

疾控中心確認,短期內將派專家到中國,與世衛團隊合作,進一步了解新型冠狀病毒。

美國先後兩次向中國提議派人協助,白宮官員透露,這次是應中方邀請到當地,疫情來勢洶洶,輿論醞釀要求華府對中國局部實施旅遊限制。

白宮強調國內感染風險仍低,國務院將持續評估情況,再決定是否頒布旅遊禁令,強調不宜過度反應,以免有反效果。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。