由2月1號起,即是本週六,短訊手機應用程式WhatsApp將會停止在舊作業系統運作。

iPhone手機iOS 8或更舊的作業系統,以及Android手機2010年2.3.7 Gingerbread或更舊的作業系統,由本週六起將不能再得到WhatsApp的支援。

有報導估計,全球大約有幾百萬用戶受影響,想知道自己的手機正在使用哪套作業系統,iPhone用戶可以按”設定setting”,之後按”一般general”,在”軟件更新”一欄就知道,Android用戶按”設定”,”關於手機 about device”,在”軟件資料”一欄查詢。

