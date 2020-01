武漢肺炎死亡人數增至170 全球多國出現確診病例

【KTSF 吳倩妤報導】

中國湖北省過去一日再確診多1,032宗新型冠狀病毒肺炎病例,其中武漢新增356宗,令到中國的病例總數增加到7,711宗,累計死亡人數增至170人。

目前中國全國仍有超過9,200宗疑似個案,香港則有10宗確診個案,澳門有7宗,台灣有8宗,其他國家共有74宗,中東阿聯酋和北歐芬蘭都出現首宗病例,多國亦陸續從武漢撤僑,其中日本派往武漢的包機,返抵東京機上有4人發燒,要接受進一步檢查。

芬蘭週三證實出現首宗新型冠狀病毒確診病例,患者是一名32歲中國女遊客,5天前離開武漢,到達芬蘭北部拉普蘭後不適送院,並檢驗出感染新型冠狀病毒,目前情況穩定。

當局評估後認為,疫情在芬蘭擴散的機會十分小,正追蹤及觀察十多名有可能受感染的人士。

中東亦首次出現病例,4名中國遊客在阿聯酋確診感染,他們來自同一家庭,包括一對夫婦、9歲女兒及其外婆。

當局沒有提及他們來自中國何處,或乘坐哪個航班,只表示他們情況穩定,正接受醫學觀察,當局正追蹤接觸者,強調會密切監察情況,確保國民健康。

柬埔寨亦有首宗確診個案,患者是一名60歲武漢男子,正接受隔離治療,而他的家人正接受觀察。

德國南部巴伐利亞州有再多3宗本土感染病例,共4宗確診。

法國就有第5宗確診,是早前確診長者的女兒。

法國當局發言人透露,該名女患者年約30歲,情況轉為嚴重,需要佩載氧氣罩,和她父親一樣,正在深切治療部接受治療。

而法國派出的飛機已經抵達武漢,接載超過200名滯留在當地的法國公民離開。

而接載200多名日本公民的包機,星期三早上飛抵東京羽田機場,隨行的醫護人員為他們檢查,發現其中4人有發燒和咳嗽等症狀,轉送至指定醫院詳細檢查,其餘的人亦要先到醫院接受檢查。

多國也陸續定出撤僑安排,南韓星期四和五會派包機接走滯留武漢的公民回國,並轉送偏遠地區隔離。

歐盟也計劃派兩架包機接走公民,澳洲計劃安排滯留當地的公民,轉至海外領地聖誕島隔離。

因應新型肺炎疫情,美國商務部長羅斯取消原定本週的訪華行程,華府宣布擴大至在20個機場篩查入境旅客,但否認考慮暫停全部來往中國與美國的航班。

最新消息指,受疫情影響乘客量下跌,美航(AA)週三向媒體透露,將會從2月9日至3月27期間暫停洛杉磯來往北京及上海的航班,而聯合航空就取消了24班美國來往香港北京上海的航班,聯航表示會密切監察情況,有必要就調整航班。

此外,英國航空已暫停所有往來中國的直航班機,而印尼獅子航空也從2月起暫停往來中國的航班。

互聯網龍頭Google也因應武漢肺炎疫情,而會暫時關閉在中國香港和台灣的所有辦公室。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。