武漢肺炎死亡人數增至170 全球多國出現確診病例

【KTSF 吳倩妤報導】

中國湖北省過去一日再確診多1,032宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中武漢新增356宗，令到中國的病例總數增加到7,711宗，累計死亡人數增至170人。

目前中國全國仍有超過9,200宗疑似個案，香港則有10宗確診個案，澳門有7宗，台灣有8宗，其他國家共有74宗，中東阿聯酋和北歐芬蘭都出現首宗病例，多國亦陸續從武漢撤僑，其中日本派往武漢的包機，返抵東京機上有4人發燒,要接受進一步檢查。

芬蘭週三證實出現首宗新型冠狀病毒確診病例，患者是一名32歲中國女遊客，5天前離開武漢，到達芬蘭北部拉普蘭後不適送院，並檢驗出感染新型冠狀病毒，目前情況穩定。

當局評估後認為，疫情在芬蘭擴散的機會十分小，正追蹤及觀察十多名有可能受感染的人士。

中東亦首次出現病例，4名中國遊客在阿聯酋確診感染，他們來自同一家庭，包括一對夫婦、9歲女兒及其外婆。

當局沒有提及他們來自中國何處，或乘坐哪個航班，只表示他們情況穩定，正接受醫學觀察，當局正追蹤接觸者，強調會密切監察情況，確保國民健康。

柬埔寨亦有首宗確診個案，患者是一名60歲武漢男子，正接受隔離治療，而他的家人正接受觀察。

德國南部巴伐利亞州有再多3宗本土感染病例，共4宗確診。

法國就有第5宗確診，是早前確診長者的女兒。

法國當局發言人透露，該名女患者年約30歲，情況轉為嚴重，需要佩載氧氣罩，和她父親一樣，正在深切治療部接受治療。

而法國派出的飛機已經抵達武漢，接載超過200名滯留在當地的法國公民離開。

而接載200多名日本公民的包機，星期三早上飛抵東京羽田機場，隨行的醫護人員為他們檢查，發現其中4人有發燒和咳嗽等症狀，轉送至指定醫院詳細檢查，其餘的人亦要先到醫院接受檢查。

多國也陸續定出撤僑安排，南韓星期四和五會派包機接走滯留武漢的公民回國，並轉送偏遠地區隔離。

歐盟也計劃派兩架包機接走公民，澳洲計劃安排滯留當地的公民，轉至海外領地聖誕島隔離。

因應新型肺炎疫情，美國商務部長羅斯取消原定本週的訪華行程，華府宣布擴大至在20個機場篩查入境旅客，但否認考慮暫停全部來往中國與美國的航班。

最新消息指，受疫情影響乘客量下跌，美航（AA）週三向媒體透露，將會從2月9日至3月27期間暫停洛杉磯來往北京及上海的航班，而聯合航空就取消了24班美國來往香港北京上海的航班，聯航表示會密切監察情況，有必要就調整航班。

此外，英國航空已暫停所有往來中國的直航班機，而印尼獅子航空也從2月起暫停往來中國的航班。

互聯網龍頭Google也因應武漢肺炎疫情，而會暫時關閉在中國香港和台灣的所有辦公室。

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