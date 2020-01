【有線新聞】

高比拜仁(Kobe Bryant)和二女兒墜機身亡,其妻子首度公開悼念。

高比妻子瓦妮莎在個人社交網站,上載一家六口合照,她形容對兩人的愛,永無止境、很掛念他們。

她不確定將來生活會怎樣,亦​​無法想像沒有兩人的生活,但相信他們會在天上看顧,會努力走出傷痛。

高比妻子又感謝大家對她一家的關心,但懇請各界給予尊重及空間,同時宣布成立基金,幫助墜機事故其他遇難者家屬。

