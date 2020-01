美國出現首宗新型肺炎本土人傳人感染個案

【KTSF】

美國衛生當局週四表示,美國出現首宗新型冠狀病毒肺炎的本土人傳人感染個案,患者是被從武漢回美的妻子傳染。

患者身處芝加哥,他妻子早前在疫症重災區武漢返美,早前確診患上新型肺炎,回美後傳染給丈夫,後者最近沒有到過中國,他成為美國第6宗確診個案。

其餘5名患者都是從中國回美後才確診,他們分別身處亞利桑那州、南加州和華盛頓州。

被確診的芝加哥婦人是於1月13日從中國回美,上週因為出現病癥而到醫院求診,她與丈夫目前都在醫院治療,二人年約60餘歲。

專家表示,他們預期美國會出現更多病例,也預計美國會出現小規模的本土感染。

衛生當局估計,新型肺炎主要透過病者咳嗽或打噴嚏的飛沫傳染,傳播途徑類似流感。

聯邦疾控中心表示,曾與新一名病者接觸的醫護人員正被監察,看看有否出現癥狀。

