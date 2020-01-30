美國出現首宗新型肺炎本土人傳人感染個案

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美國衛生當局週四表示，美國出現首宗新型冠狀病毒肺炎的本土人傳人感染個案，患者是被從武漢回美的妻子傳染。

患者身處芝加哥，他妻子早前在疫症重災區武漢返美，早前確診患上新型肺炎，回美後傳染給丈夫，後者最近沒有到過中國，他成為美國第6宗確診個案。

其餘5名患者都是從中國回美後才確診，他們分別身處亞利桑那州、南加州和華盛頓州。

被確診的芝加哥婦人是於1月13日從中國回美，上週因為出現病癥而到醫院求診，她與丈夫目前都在醫院治療，二人年約60餘歲。

專家表示，他們預期美國會出現更多病例，也預計美國會出現小規模的本土感染。

衛生當局估計，新型肺炎主要透過病者咳嗽或打噴嚏的飛沫傳染，傳播途徑類似流感。

聯邦疾控中心表示，曾與新一名病者接觸的醫護人員正被監察，看看有否出現癥狀。

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