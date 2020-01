美國仍有不少公民滯留武漢和周邊城市

【KTSF 江良慧報導】

目前仍然有不少美國人仍然滯留在武漢和其他周邊城市,國務院已經表示,會盡快安排他們離開。

手持美國旗,8歲的Hermione Dickey只差一點就可以返回美國,離開已經封城的武漢,不過她和她媽媽Priscilla根本沒有上飛機。

Hermione說:「我沒有護照,所以不能登機。」

她只能眼看其他201名美國人登上飛機離開。

Hermione的護照,由她身在其他城市的父親保管,由於封城,也不能郵寄給她,本來平時可以到武漢美國領事館求助。

母親Priscilla說:「領事已走了,領事在飛機上。」

美籍教師John McGory說:「是有點令人不安,因為有飛機來,機上大部分人都來自領事館,所以有點感到像被丟下。」

McGory最近因為辦簽證,所以交了護照。

McGory說:「不幸的是,我護照不在我這裡,而是在學校那裡,我是要辦簽證延期兩星期。」

雖然武漢當地有報導指,有確診病人已經康復,但當地人仍然是人心惶惶。

McGory說:「這裡的人都害怕,害怕的人會憤怒,他們要答案,目前他們沒有答案。」

Priscilla和女兒就希望可以盡快離開。

Priscilla說:「若有方法為她取得緊急護照,我們會很感激。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。