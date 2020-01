【有線新聞】

意大利一艘郵輪據報有澳門旅客懷疑染病,靠岸後全船約6,000人暫時滯留。

郵輪停泊在羅馬北面一個港口,部分人走到甲板上,當局正安排健康檢查。

報道指船上一對華人夫婦上週六登船後,54歲、據報來自澳門的太太出現發燒及呼吸困難等病徵,亦有報道指該對夫婦是香港人。

當局不准旅客落船,直至確認是否有人感染新型病毒,不少人坐下等候消息,郵輪早前曾停泊,法國馬賽及西班牙巴塞羅那等地。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。