參議員在彈劾聆訊提問 是否傳召證人仍未有定案

特朗普總統的彈劾案審訊週三踏入第8天,參議員提出問題,然後由白宮的律師團隊作答。

特朗普的彈劾案審訊週三是參議員有16小時的答問大會,參議員首先將問題書寫出來,並且必須簽名,然後由聯邦最高法院首席大法官John Roberts將問題讀出來,由白宮的律師團隊作答。

現時兩黨最大的爭抝是,是否傳召證人出庭作證,支持與反對的議員人數都旗鼓相當,最後是否要由首席大法官投下一票打破僵局,仍然是未知數。

保守派評論員Ben Shapiro週三就表示,參議院共和黨人反對傳召證人作證,此舉可能會有反效果。

他指出,最壞的情況是,如果在大選前兩星期萬一有證人走出來,指證特朗普,講他壞話,特朗普就會輸掉連任,而共和黨在參議院的主導地位也將不保。

現時參議院有不少共和黨人不但強調傳召證人是浪費時間,更認為特朗普在案中即使同烏克蘭有利益輸送,也沒有什麼大不了。

對於前國家安全顧問博爾頓的爆料,他們也表示不以為意,並認為特朗普用扣起軍援來逼烏克蘭調查拜登父子,並不算是罪行,就算是罪行,也不屬於可被彈劾的罪行。

