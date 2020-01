父親發燒被隔離 湖北腦癱男孩獨居6天後去世

【KTSF】

在湖北黄岡,17歲青年鄢成去世,引起社會廣泛關注,他並非死於感染新型肺炎,而是一個另類悲劇。

鄢成自幼患有腦麻痺,不懂說話,沒有自理能力,與49歲的爸爸鄢小文和患有自閉症的11歲弟弟一起在武漢居住,這個月中旬一起回鄉過年。

鄢小文自上星期四因發燒被醫院隔離,未有感染的小兒子隨行,鄢成就由村委會幫忙照顧,但他最終在這個星期三去世。

鎮政府澄清村委會的確有照顧鄢成:「這幾天我們村委會搞防控工作,工作量也很大,但是網上說沒人照顧他肯定不是事實。每次照顧他,我們也都把圖片發到了鄢小文的手機上了。」

村委會稱,在23日到28日期間,隔天就會上門餵食一次。

鄢成姑姐就說,她在開始兩天都有餵鄢成吃飯,幫他換尿布,中途因不舒服沒繼續,到這個星期二再見到侄子時,他的情況已很差,嘴巴、臉上、被子裡都是髒東西。

她幫鄢成清潔身體,餵他吃飯,但他吃了少量就不肯再吃。

縣政府已成立聯合調查組,跟進事件,需由專家鑒定死因。

仍未確診新型肺炎的鄢小文至今仍在醫院隔離,網上傳出照片,指官方在調查出死因前,催促他授權火化兒子屍體。

