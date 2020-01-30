父親發燒被隔離 湖北腦癱男孩獨居6天後去世

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在湖北黄岡，17歲青年鄢成去世，引起社會廣泛關注，他並非死於感染新型肺炎，而是一個另類悲劇。

鄢成自幼患有腦麻痺，不懂說話，沒有自理能力，與49歲的爸爸鄢小文和患有自閉症的11歲弟弟一起在武漢居住，這個月中旬一起回鄉過年。

鄢小文自上星期四因發燒被醫院隔離，未有感染的小兒子隨行，鄢成就由村委會幫忙照顧，但他最終在這個星期三去世。

鎮政府澄清村委會的確有照顧鄢成：「這幾天我們村委會搞防控工作，工作量也很大，但是網上說沒人照顧他肯定不是事實。每次照顧他，我們也都把圖片發到了鄢小文的手機上了。」

村委會稱，在23日到28日期間，隔天就會上門餵食一次。

鄢成姑姐就說，她在開始兩天都有餵鄢成吃飯，幫他換尿布，中途因不舒服沒繼續，到這個星期二再見到侄子時，他的情況已很差，嘴巴、臉上、被子裡都是髒東西。

她幫鄢成清潔身體，餵他吃飯，但他吃了少量就不肯再吃。

縣政府已成立聯合調查組，跟進事件，需由專家鑒定死因。

仍未確診新型肺炎的鄢小文至今仍在醫院隔離，網上傳出照片，指官方在調查出死因前，催促他授權火化兒子屍體。

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