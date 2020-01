武漢夫婦在港確診肺炎前有4日沒被隔離（視頻）

【有線新聞】

香港新確診的一對武漢夫婦,由發燒到入院期間4日沒有被隔離,他們入住的酒店曾向衞生署通報,但署方沒有行動,衛生署說他們無能為力。

星期三確診的兩宗個案,一對70多歲武漢夫婦22日搭飛機來港,一直住在W酒店,3日後、即25日已經發燒,但到28日去完另外兩間酒店才坐救護車到瑪麗醫院隔離治療。

兩人共有4日一直沒看醫生沒有隔離,衞生署承認酒店在他們發燒時已通報署方,但署方沒有行動,又指不會強制市民要看醫生。

兩人這四天在社區會否有播毒風險?衞生署指中間的行程不知細節,因為病人不是太合作,但他們應該去了一些餐廳,其餘時間就留在酒店。

兩夫婦的家人在醫院隔離,兩間酒店現時共有5人需要隔離,還有一個專車接送的司機都要,患者曾入住的W酒店指已經關閉兩人曾入住的房間及樓層並且消毒,但未肯提供兩人住過哪一層樓及哪間房間。

他們亦曾入住四季酒店數小時,酒店指已加強消毒,並要求住戶和員工量體温和填寫健康申報表。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。