高鐵列車為配合香港政府防疫措施,高鐵西九站和紅磡火車站的口岸於週四凌晨零時起關閉,高鐵和直通車服務暫停。

在西九龍高鐵站,昨晚有不少人排隊退票,港鐵職員戴上口罩和眼罩,並有工人清潔站內設施。最後一班往內地的高鐵週三晚10時50分開出,有乘客趕入閘。

關閘後、職員擺放鐵馬表示高鐵服務會暫停,直至另行通知。

最後一班從內地返香港的高鐵,就在10時45分抵港。旅客過關後陸續步出大堂離開,大部分人都戴上口罩。

凌晨12時,C出口的鐵閘關上,職員在鐵閘貼上告示,指服務暫停。

至於在紅磡火車站,直通車的櫃枱關閉,有告示寫著直通車服務將暫停。

而最後一班抵港直通車週三晚10時46分由廣州東到達紅磡,有乘客表示高鐵停運,所以改早日子轉坐直通車返港。

