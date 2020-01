【有線新聞】

香港多間連鎖店都有口罩限量發售,各區分店都大排長龍,有人排完一間到一間,全日時間都花在撲口罩。

口罩難求,屈臣氏預告有口罩賣,清晨已經有幾百人排隊,每間分店20個籌,限購一盒50個口罩。附近另一間連鎖店亦派籌售賣口罩,對面的藥房就免費派,每人限取兩個,人龍亦在多個商場出現,大埔大明里亦都一樣。

化妝品店卓悅亦宣布,在4間分店發售2,000盒口罩,每人限買一盒,消息一出,隨即有人龍圍住整個旺角中心。

有藥房10元一個口罩繼續有人排,另一間分店亦見到人龍,旁邊的藥房仍然有貨,一盒成人口罩280元一盒、有50個,看清楚製造日期是今年3月,有市民購買後想退貨被職員拒絕。

