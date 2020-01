【有線新聞】

歐洲議會高票通過英國脫歐協議,議員在協議通過後高唱《友誼萬歲》與英國告別。

協議是以621票贊成,49票反對及13票棄權通過,將再交由歐洲理事會表決通過生效,預料亦不會有任何阻滯。

英國將可如期在周五脫歐,進入11個月的過渡期,雙方期望在年底前達成新的雙邊協議,亦可按進展再延長過渡期。

