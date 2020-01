網上流傳舊金山確診武漢肺炎 當局澄清屬謠言（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

武漢肺炎疫情不斷擴散,令人人心惶惶,近日在微信上有許多人轉發消息,指舊金山出現兩宗武漢肺炎確診病例,本台向舊金山公共衛生局查詢,證實是假消息,當局呼籲民眾不要散布謠言,另外,有媒體報導稱,東華醫院也出現疑似案例,院方也向本台作出澄清。

目前聯邦疾病防控中心(CDC)每天都在官網上更新疫情的最新消息,目前為止,全美仍維持5宗確診病例,並沒有新增案例,全國送到CDC檢驗的165個懷疑樣本當中,已有68宗已經排除,另有92宗還在等候檢測結果。

不過近日微信等社交媒體上卻流傳著一則從臉書私訊截圖下來的消息,說灣區有數家醫院送樣本到CDC檢測,還說舊金山總醫院已經出現兩宗確診案例。

本台向舊金山公共衛生局查證,官員對有關消息予以駁斥,表示舊金山至今並沒有確診案例,有關消息是假消息,也呼籲民眾停止散布謠言。

當局強調,舊金山至今並沒有確診病例,如果將來出現確診個案,一定會第一時間向外界公布,至於懷疑個案當局則不會發布,也不予置評,以避免混淆視聽。

衛生局並強調,目前並沒有針對疫情發布新的指引,民眾可以如常生活。

另外,也有華文報紙稱,東華醫院也出現疑似案例,本台也向東華醫院查詢,院方表示,近日確實有兩名病患擔心自己感染上新型冠狀病毒肺炎,於是到醫院求診。

說:「公眾非常緊張這件事,所以就算他們沒去過中國,只要他們有咳嗽或是發燒的狀況,都會很緊張來到我們醫院,他們就會說家人去過哪裡,雖然他們家人並沒有病發的個案,他們都會很擔心,告訴醫護人員,我覺得我可能會有武漢肺炎。」

由於兩名病患的情況符合通報條件,院方立即啟動防疫程序,並通報舊金山公共衛生局,不過在局方評估之後,已經將這兩宗個案排除,不需要送樣本到CDC檢驗,也不屬於懷疑個案(paitent under investigation)。

說:「但是最後這兩宗案例是非常低,叫做low risk,染病機率是非常非常低,所以這兩個案例,政府健康部門告訴我們,是不需要拿樣本,不需要去檢驗,但是就要叫病人回家,自己留在家中不要出外,直到病情、症狀沒有為止。”

院方也表示,兩名病患到院求診時,院方已經做好預防措施,包括要求他們戴口罩,並在單獨的房間看診,不會接觸到其他病患,因此近日有到過東華醫院的民眾不需要擔心。

