特朗普提中東和平計劃 讓以色列維持掌控約旦河西岸

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週二在白宮提出外界期待己久的一套「中東和平計劃」，當中建議讓巴勒斯坦建國，但仍然會讓以色列掌控大部份的約旦河西岸地區。

特朗普表示，這個中東和平計劃會讓以巴雙方都贏。

特朗普這個中東和平計劃的要點包括：

1. 巴勒斯坦建國，必須保護以色列的安全；

2. 成立一個小組，作為日後談判的基礎；

3. 以色列屯墾區擴展凍結4年；

4. 耶路撒冷將是以色列的首都；

5. 巴勒斯坦的首都將會在東耶路撒冷，離開雙方的分隔線。

換言之，這個計劃也容許以色列維持佔領約旦河西岸3分之1土地。

特朗普保證，不會將以巴雙方的家園連根拔起，特朗普又說，以色列總理納坦也胡願意確認這和平計劃，作為直接談判的基礎。

在聯合記者會上，納坦也胡表示，該計劃對以色列大大有利，他將會開始將以色列法例應用在約旦河岸的所有以色列屯墾區。

他在週日已表示，會要求內閣批准吞併約旦河西岸的計劃，第一階段將以色列屯墾區納入西岸約旦谷和死海。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯就堅決反對特朗普的計劃，認為是無稽之談，阿巴斯聲稱巴勒斯坦人不會屈服不會投降，巴勒斯坦人將以人民受落的和平方式抵抗該方案。

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