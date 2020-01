特朗普提中東和平計劃 讓以色列維持掌控約旦河西岸

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週二在白宮提出外界期待己久的一套「中東和平計劃」,當中建議讓巴勒斯坦建國,但仍然會讓以色列掌控大部份的約旦河西岸地區。

特朗普表示,這個中東和平計劃會讓以巴雙方都贏。

特朗普這個中東和平計劃的要點包括:

1. 巴勒斯坦建國,必須保護以色列的安全;

2. 成立一個小組,作為日後談判的基礎;

3. 以色列屯墾區擴展凍結4年;

4. 耶路撒冷將是以色列的首都;

5. 巴勒斯坦的首都將會在東耶路撒冷,離開雙方的分隔線。

換言之,這個計劃也容許以色列維持佔領約旦河西岸3分之1土地。

特朗普保證,不會將以巴雙方的家園連根拔起,特朗普又說,以色列總理納坦也胡願意確認這和平計劃,作為直接談判的基礎。

在聯合記者會上,納坦也胡表示,該計劃對以色列大大有利,他將會開始將以色列法例應用在約旦河岸的所有以色列屯墾區。

他在週日已表示,會要求內閣批准吞併約旦河西岸的計劃,第一階段將以色列屯墾區納入西岸約旦谷和死海。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯就堅決反對特朗普的計劃,認為是無稽之談,阿巴斯聲稱巴勒斯坦人不會屈服不會投降,巴勒斯坦人將以人民受落的和平方式抵抗該方案。

