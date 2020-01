舊金山工務局局長涉嫌貪污被捕（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

舊金山工務局局長Mohammed Nuru涉嫌貪污,週一被聯邦調查局逮捕,週二以200萬元獲得交保。

Nuru跟舊金山著名體育酒吧Lefty O’Doul’s的老闆Nick Bovis同時被捕。

聯邦檢察官表示,現年58歲的Nuru,涉嫌跟Bovis以及一名臥底聯邦調查員,串謀賄賂一位未具名的舊金山國際機場官員,以在機場獲得餐廳租約。

Nuru還涉嫌繞過正常管道干預,讓Bovis在Transbay Transit Center越灣轉運中心拿到零售租約。

此外,Nuru也涉嫌接受一名中國開發商的回扣,對方向他提供住宿,前往中國和南美的旅行,以及一瓶2,070美元的葡萄酒,回報是Nuru承諾為該開發商操縱建築和檢查過程。

近幾年Nuru致力於舊金山的街道清潔,自稱是Mr.Clean SF,FBI發現任何關於公廁以及無家可歸者收留中心的招標,Nuru都會涉嫌把內幕消息提供給Bovis。

Nuru和Bovis被控涉及商業租賃和收受非法回扣有關的電匯詐欺,一旦定罪,最高刑期可達20年。

FBI週一已通報了舊金山市長布里德,她週二表示,目前已暫停Nuru的職務,她會很快宣布代理局長人選,同時會重新審查任何跟市府有關的合約或其他的決定。

布里德說:”我們跟市府律師,以及財務總監辦公室,會全力配合FBI這項調查,確保公眾信任及透明化。”

Nuru上星期被逮捕,FBI要他合作調查將他釋放,結果Nuru週一因為向外人對調查做出不實的陳述,而在週一又被逮捕。

Nuru2011年在時任市長李孟賢的任命下,掌管負責3.12億美元工務局預算,事件爆發後,有民選官員表示,長久以來Nuru的操守一直有問題,工務局的預算也不夠透明,Nuru 2018年的年薪32萬多。

