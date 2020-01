馬兆明提法案堵塞企業稅漏洞 稅收用於學校社區服務（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參事馬兆明(Gordon Mar)提出”教育和社區優先”提案,希望堵塞大企業的稅項漏洞,每年徵收回120億元,投放在學校和社區服務上。

市參事馬兆明和超過250個社區組織,認為加州在1978年通過的13號提案存有法律漏洞,令一些大企業每年避交120億元物業稅。

馬兆明說:”過去40幾年我們的學校和市府一直嚴重缺乏經費,令原本用在學校和地方政府的資金受限,《教育和社區優先》提案會堵塞商業物業稅的漏洞,大企業和富有投資者一直利用它避稅。”

馬兆明的提案建議資金應該優先投放在學校和社區學院、公園、修橋補路、消防員、可負擔房屋和無家可歸者服務,以及交通和醫療服務等,提案不會對屋主、租客和小商業加徵稅收,甚至會為小商業減去部份物業稅,提案並強制要求所有加州學校和社區組織,透明地公開他們的收入來源。

有華裔家長表示支持。

家長周瑞芳說:”教育對我們很重要,我們都是新移民,想下一代能有更好的教育,將來貢獻社會,我都希望政府有更多錢投放在教育上,讓家庭不用負擔太重。”

IFPTE Local 21工會成員岑慧櫻說:”我親身見過市內教師,經濟條件真的比較差,教室的用具,好多時需要家長捐贈。”

市長布里德和多名市參事都表態支持,新提案目前正收集足夠簽名,希望放在11月讓選民公投。

