港學者指新型肺炎病毒傳播比沙士快 病情惡化亦較早（視頻）

新型肺炎新個案持續增加,香港大學微生物學系講座教授袁國勇指病毒傳播得比沙士快。當年醫治沙士病人的中文大學教授許樹昌則說感染新肺炎一星期後病情惡化,較沙士早。

近日中國內地每日新增個案以千計,湖北是重災區,疫情來勢洶洶,中國疾病預防控制中心流行病學專家曾光認為,雖然新型肺炎防控難度大,但整體病情比沙士輕,不用過於恐慌。

但一直跟進疫情的袁國勇指,單看數據已經知道病毒不簡單。當年醫治沙士病人的中大教授許樹昌指,沙士病人到第10天,病毒會多很多,新型肺炎更早出現播毒情況。

新型肺炎傳播力有多強仍然難下定論以現時數據,世衛估計新病毒1人可以傳1.4至2.5人,相比03年沙士初期,1人可以傳染到2至3個人。

至於感染人數,03年沙士全球有8,098人確診,內地有5,327人,香港就有1,755人,這次內地已經突破沙士數字。

死亡率方面,沙士是9.6%,單是香港的死亡率達17%,今次暫時計是2%有多,但每日都有新死亡個案,所以不能說病情輕。

當年威爾斯醫院8A病房11名醫護受感染是其中一個感染源頭,許樹昌指當年大家對病毒不認識,所以容易染病,但現時大家對冠狀病毒有一定了解,只要將病人盡早隔離,醫院爆發機會微。

