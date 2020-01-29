聯儲局維持利率不變 鮑威爾憂冠狀病毒蔓延造成混亂

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局召開今年首次會議，在開完兩天會議後，週三決定維持現行利率不變，即是聯邦短期基金利率保持在1.5厘至1.75厘之間。

聲明又重覆先前的講法，就是美國經濟正以溫和速度增長，通脹仍然受到控制。

不過聯儲局主席包維爾對記者說，局方將會密切關注武漢肺炎疫情進展，他說這個是嚴肅的問題，疫情可能打亂中國的活動，甚至可能衝擊全球經濟，在現階段只有觀望疫情對全球的影響。

就是因為武漢疫情擴散，投資者擔心，可能進一步拖慢全球經濟增長，而金融市場本星期就出現波動。

另外，聯儲局也將一種特別的銀行超額準備金利率（IOER），由1.55%輕微調高到1.6%，這個利率理論上可用作聯邦基金利率的下限，以確保金融市場運作暢順，以及幫助聯儲局更有效處理短期利率。

包維爾形容此舉屬於「小型技術性調整」。

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