聯儲局維持利率不變 鮑威爾憂冠狀病毒蔓延造成混亂

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局召開今年首次會議,在開完兩天會議後,週三決定維持現行利率不變,即是聯邦短期基金利率保持在1.5厘至1.75厘之間。

聲明又重覆先前的講法,就是美國經濟正以溫和速度增長,通脹仍然受到控制。

不過聯儲局主席包維爾對記者說,局方將會密切關注武漢肺炎疫情進展,他說這個是嚴肅的問題,疫情可能打亂中國的活動,甚至可能衝擊全球經濟,在現階段只有觀望疫情對全球的影響。

就是因為武漢疫情擴散,投資者擔心,可能進一步拖慢全球經濟增長,而金融市場本星期就出現波動。

另外,聯儲局也將一種特別的銀行超額準備金利率(IOER),由1.55%輕微調高到1.6%,這個利率理論上可用作聯邦基金利率的下限,以確保金融市場運作暢順,以及幫助聯儲局更有效處理短期利率。

包維爾形容此舉屬於「小型技術性調整」。

