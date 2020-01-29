Palo Alto男子被搶手機 3少年疑涉案被捕

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南灣Palo Alto市中心週二中午發生槍劫案，一名男子被搶手提電話，兼被賊人毆打，3名15歲少年懷疑涉案被捕。

當局是於中午12時34分接獲舉報，案發現場位於Tasso街附近的Lytton大街。

受害人年約20餘歲，當時正在Lytton大街向東步行，路過一群踏單車的少年，其中一名少年輕拍男子的背部，另一名少年趁機搶走男子手中的手提電話。

男子立即與搶手提電話的少年糾纏起來，另一名疑犯被指拳擊受害人的臉部，第3名疑犯則企圖搶受害人的耳機。

受害人的同事當時身處附近，立即上前幫忙，疑犯見狀馬上踏單車沿Tasso街南行逃走，但在40分鐘後，警員在Edgewood Drive成功截停並扣查他們。

警員在其中一名被捕少年的背包起回受害人的手提電話，並已交還給受害人，受害人在事故中有受傷，但拒絕接受治療。

被捕的其中兩名少年來自東Palo Alto，另一人來自Menlo Park，當局正在調查他們是否涉及區他其他同類案件。

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