Palo Alto男子被搶手機 3少年疑涉案被捕

南灣Palo Alto市中心週二中午發生槍劫案,一名男子被搶手提電話,兼被賊人毆打,3名15歲少年懷疑涉案被捕。

當局是於中午12時34分接獲舉報,案發現場位於Tasso街附近的Lytton大街。

受害人年約20餘歲,當時正在Lytton大街向東步行,路過一群踏單車的少年,其中一名少年輕拍男子的背部,另一名少年趁機搶走男子手中的手提電話。

男子立即與搶手提電話的少年糾纏起來,另一名疑犯被指拳擊受害人的臉部,第3名疑犯則企圖搶受害人的耳機。

受害人的同事當時身處附近,立即上前幫忙,疑犯見狀馬上踏單車沿Tasso街南行逃走,但在40分鐘後,警員在Edgewood Drive成功截停並扣查他們。

警員在其中一名被捕少年的背包起回受害人的手提電話,並已交還給受害人,受害人在事故中有受傷,但拒絕接受治療。

被捕的其中兩名少年來自東Palo Alto,另一人來自Menlo Park,當局正在調查他們是否涉及區他其他同類案件。

