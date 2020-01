【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠週三早上發生傷人車禍,有汽車撞傷一名男路人後不顧而去,男路人傷勢危殆,已送院治療。

當局是於早上5時57分接獲舉報,車禍現場位於Seventh街夾Webster街。

汽車撞傷男路人後逃離現場,肇事司機仍然在逃。

救護人員到場後,立即對傷者急救,之後轉送他到醫院。

