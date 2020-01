【KTSF】

中國中央電視台報導,全中國新型冠狀病毒肺炎確診個案突破6,000宗,至少132人死亡,確診病例已超過2003年沙士個案總數,西藏亦首次出現懷疑病例​,中國專家指沒需要過於恐慌。

全中國有6,078宗新型冠狀病毒肺炎確診病例,超過當年沙士的5,300多人,有中國疾病預防控制中心流行病學專家認為,新型肺炎及沙士是兩種不同的疾病,當年沙士重症較多,並出現「超級傳播者」,很多醫務人員染病。

比較之下,雖然新型肺炎防控難度大,潛伏期亦有傳染性,但整體病情比沙士輕,病例數目雖多,但大多數都是輕症,所以不用過於恐慌。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。