東灣男子涉把輪椅男推跌在地被捕（視頻）

東灣San Ramon市一名男子,涉嫌將一名坐輪椅男子推倒地上,已被控襲擊和企圖綁架罪,案發過程被店內的保安攝錄機拍攝下來。

事發於1月11日東灣Pleasant Hill市Contra Costa大道的Target商店內,坐輪椅的52歲男子在停車場與一名女司機發生爭執,原因是女司機當時把車停在殘障人士專用的停車位置。

坐輪椅男子之後步入店內,要求店員報警,這時名叫Tiger的疑犯也步入店內,要求坐輪椅男子步出店外,向他妻子,亦即女司機道歉。

坐輪椅男子拒絕這樣做,Tiger企圖強行把他推出店外,坐輪椅男子作出反抗,Tiger竟猛力地抬起輪椅,把受害男子丟在地上。

受害男子在案中有受傷,警方根據證人提供的車牌號碼,查出涉案人是Tiger。

Pleasant Hill警方之後把案件呈交Contra Costa縣地檢署處理,地檢署於1月17日向疑犯提出起訴,兩日後將疑犯拘捕,疑犯目前正交保候審。

