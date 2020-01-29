東灣男子涉把輪椅男推跌在地被捕（視頻）

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東灣San Ramon市一名男子，涉嫌將一名坐輪椅男子推倒地上，已被控襲擊和企圖綁架罪，案發過程被店內的保安攝錄機拍攝下來。

事發於1月11日東灣Pleasant Hill市Contra Costa大道的Target商店內，坐輪椅的52歲男子在停車場與一名女司機發生爭執，原因是女司機當時把車停在殘障人士專用的停車位置。

坐輪椅男子之後步入店內，要求店員報警，這時名叫Tiger的疑犯也步入店內，要求坐輪椅男子步出店外，向他妻子，亦即女司機道歉。

坐輪椅男子拒絕這樣做，Tiger企圖強行把他推出店外，坐輪椅男子作出反抗，Tiger竟猛力地抬起輪椅，把受害男子丟在地上。

受害男子在案中有受傷，警方根據證人提供的車牌號碼，查出涉案人是Tiger。

Pleasant Hill警方之後把案件呈交Contra Costa縣地檢署處理，地檢署於1月17日向疑犯提出起訴，兩日後將疑犯拘捕，疑犯目前正交保候審。

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