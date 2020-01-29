參院續審特朗普彈劾案 是否傳召證人未有定案

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院對特朗普總統彈劾案的審訊，特朗普的律師團隊週二總結陳詞，對於日後是否會傳召證人作證都未有最後決定。

特朗普的律師團隊，經過3天的開庭陳詞之後，週二作出總結，要求參議員拒絕眾議院的要求去罷免總統，以及避免傳召證人作證。

但由於期間爆出前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）星期日在他新書的手稿中，指特朗普凍結烏克蘭4億美元的軍援，來要脅烏克蘭幫手調查拜登和他的兒子Hunter，拜登當時是副總統，而Hunter是烏克蘭一間能源公司董事會成員，拜登也是特朗普今年競選連任的潛在勁敵。

這段消息參議院共和黨人備受壓力，可能令他們難以阻撓民主黨人，要求讓博爾頓作證，對於日後是否會傳召證人作證，共和黨人仍未有任何決定。

參議院稍後會舉行16小時的答問大會，之後控辯雙方有4小時的爭辯，然後才決定是否傳召證人作證。

至於民主黨人就繼續要求傳召更多證人作證，以及交出更多文件證供，否則就會爆更多料關於特朗普與烏克蘭的黑暗交易。

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