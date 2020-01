參院續審特朗普彈劾案 是否傳召證人未有定案

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院對特朗普總統彈劾案的審訊,特朗普的律師團隊週二總結陳詞,對於日後是否會傳召證人作證都未有最後決定。

特朗普的律師團隊,經過3天的開庭陳詞之後,週二作出總結,要求參議員拒絕眾議院的要求去罷免總統,以及避免傳召證人作證。

但由於期間爆出前國家安全顧問博爾頓(John Bolton)星期日在他新書的手稿中,指特朗普凍結烏克蘭4億美元的軍援,來要脅烏克蘭幫手調查拜登和他的兒子Hunter,拜登當時是副總統,而Hunter是烏克蘭一間能源公司董事會成員,拜登也是特朗普今年競選連任的潛在勁敵。

這段消息參議院共和黨人備受壓力,可能令他們難以阻撓民主黨人,要求讓博爾頓作證,對於日後是否會傳召證人作證,共和黨人仍未有任何決定。

參議院稍後會舉行16小時的答問大會,之後控辯雙方有4小時的爭辯,然後才決定是否傳召證人作證。

至於民主黨人就繼續要求傳召更多證人作證,以及交出更多文件證供,否則就會爆更多料關於特朗普與烏克蘭的黑暗交易。

