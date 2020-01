香港多兩人確診新型肺炎 從武漢到香港探親（視頻）

【有線新聞】

香港多兩人確診新型肺炎,令確診個案增至10宗,兩人是夫婦,從武漢到香港探親,曾入住兩間酒店,消息指包括四季酒店。

確診的一對武漢夫婦,73歲的太太以及72歲的丈夫晚上由全套保護衣的醫護分別送上救護車,轉送到瑪嘉烈醫院。

他們上星期三乘坐KA853航班由武漢來港探親,曾入住兩間酒店,星期二晚送到瑪麗醫院,太太發燒至超過38度,丈夫就肺片有花。

消息指兩人曾入住四季酒店,晚上有身穿全套保護衣的人員到四季酒店,兩人亦曾到訪國際金融中心。

衞生防護中心指,兩人曾到一些餐廳用膳,多數時間留在酒店,要到酒店證實兩人是否曾入住才可公布是哪一間。

中心指會繼續追查他們何時發病、曾到過哪裡,又指曾與他們接觸至少15分鐘的人才會列為密切接觸者,如果只是行過就不算。

醫管局指隔離病房開始有壓力,會分階段將隔離病房,變成負壓運作模式接收病人,希望公共衛生化驗處星期六起提供新型肺炎測試後可以加快隔離病房的流轉。

