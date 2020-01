【有線新聞】

香港商務及經濟發展局會與業界檢視口罩供應情況,市面有不少市民搶購口罩,荃灣一間店舖有貨,早上派籌,數百人輪候。

荃灣一間專賣泰國貨的雜貨店,早上派了300個買口罩的籌,當中100個預留醫護人員優先購買。

一早有數百個市民輪候,有醫護人員及海關職員向店員展示委任證成功取籌,300個籌很快派完。

有人等候多時,拿不到籌,在店外鼓譟,情況混亂。

邱騰華會向香港本地商會、零售商及內地生產商等了解口罩供應情況,有市民指口罩供應連日來都非常緊張,走遍很多店舖都買不到。

