聯邦司法部週二起訴3人為中國做間諜,其中一名被告人是長春藤大學教授,另外兩人則是分別在波士頓大學和波士頓一間醫院做研究的中國公民。

起訴書指,第一名被告是哈佛大學化學及生化系主任Charles Lieber,他涉嫌隱瞞自己有參加中國吸引海外研究專才的千人計劃,另外兩名中國研究人員則被控替外國政府做代理人,分別是波士頓大學機械人項目女研究員Yanqing Ye,以及波士頓一間醫院的癌症研究員Zaosong Zheng。

Zheng在上月涉嫌企圖投運研究樣本出國時被捕。

檢控官指Ye是解放軍中尉,但申請來美簽證時沒有透露自己身份,她被指私自把波士頓大學的研究資料轉移給中國政府。

