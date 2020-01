【KTSF】

鑑於疫情擴大,美國國務院提高對湖北的旅遊警示到最高級別的第四級,勸諭國民不要到湖北,而對中國的旅遊警示也提高至第三級,也即是要美國人重新考慮是否要到中國。

與此同時,多間美國企業也向僱員發出指引,限制他們非必要不要到中國,當中Facebook建議,在中國的僱員,以及近期從中國回來的僱員在家工作,並取消不必要的公幹行程。

蘋果行政總裁Tim Cook就表示,限制到中國公幹,只准許關鍵的出差。

另外,由於疫情影響,蘋果已經關閉中國一間零售店,和把其他零售店的營業時間縮短。

微軟也勸諭中國的僱員在家工作,Starbucks和麥當勞也縮短在當地店舖的營業時間。

