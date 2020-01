灣區華人組織捐醫療物資支援武漢對抗肺炎疫情（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

鑑於湖北武漢肺炎疫情嚴重,灣區的華人紛紛捐款,購買醫療物資運送到武漢,支援疫區的醫護工作,不過要提醒大家,捐贈的防疫物資必須符合中國藥監局的規定標準,否則根本無法通關 送往疫區。

中國武漢新冠狀病毒疫情仍在蔓延,剛好又遇到農曆新年,清關及物流都相對較慢,當地醫療物資也出現短缺,為支援堅守前線的武漢醫護人員,東灣的美國翰林文教基金會負責人李競芬表示,目前已籌得750件價值8,000元的醫療專用防護服,即將運送到武漢的醫院。

李競芬說:”第一階段的捐贈是到1月31日截止,我們預備在這個星期六星期天,就把我們第一階段的物資能夠跟一個貨運公司,它說可以幫我們免費做,我們只需要把一些入關表格填好,所以我們正在跟他們緊密合作,然後希望這個星期六星期天,能夠把第一批物資運到國內去。”

李競芬說,基金會選擇與美國大威國際湖北防疫物資運輸組合作,運送這批醫療物資,是因為該公司曾在2003年SARS,以及2008年汶川大地震,期間協助灣區華人華僑將物資運送到中國災區,因此可以信賴。

李競芬說:”我們只要確保物資符合中國國內的要求,比方說我們買的每一樣東西,都要有收據,然後我們必須要買的東西是醫藥用品,而且標準要符合中國有一個標準,都有美國的對應號碼,所以我們買的時候,一定要買他們的需求,這樣我們的質量就不會有問題,然後就是我們的品質保證,我們拿貨工廠的證明。”

美國翰林文教基金會首批捐贈的醫療物資將專門運送到武漢兒童醫院。

位於舊金山華埠的美國華商總會屬下的舊金山灣區,中國賑災委員會從農曆除夕開始也發起募款活動支援武漢疫區。

美國華商總會會長張福明說:”年初二已經接近兩萬元,一上到這個數字已經停一下,現在我們就向3萬元的幅度挺進,我們籌到的款會全部購買那邊急需的醫用防護口罩、外科口罩、防護套、護目鏡。”

美國華商總會採購的物資,將透過湖北省紅十字會集中捐給武漢大學的中南醫院。

另外,舊金山灣區中國統一促進會也在募款購買醫療物資,但發現美國現在也出現短缺問題。

舊金山灣區中國統一促進會理事長池洪湖說:”5,000個N95口罩,其他的我們都沒有辦法買到,根據我們了解,這些產品本來就是中國生產的,批發商是從中國訂過來的,他們貨艙裡面沒多少,但是很多人要。”

池洪湖表示,如果買不到物資,就打算將捐款匯到國內的政府機構,例如中國紅十字會、僑聯、青少年發展基金會,由這些機構購買急需的醫療物資,統促會目前已籌到6萬多元捐款。

這一波募捐活動也讓大家發現,雖然很多華人自掏腰包買口罩支援中國肺炎疫區,但他們不知道的是,如果不符合中國藥監局規定標準,根本不能入關,所以很多不合標準的口罩,運到當地都變成積壓物品,無法使用。

