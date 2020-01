【KTSF】

英國政府建議公民如非必要不要去中國,英國航空(British Airways)宣布即時停飛英國至中國的所有航班,至少一個月,來往英國至香港的航班不受影響。

英航同時即日起暫停預訂往返倫敦至北京及上海的航班,直到3月。

聯合航空(United Airlines)亦取消下月初多班來往北京、上海和成都的客機,前往香港的旅客可免費更改機票。

