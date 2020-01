【KTSF】

東灣柏克萊市議會投票通過容許在市內交通最繁忙的路口,開設俗稱”大麻咖啡館”的大麻吸食室。

柏克萊市議會週二晚通過所謂的”大麻咖啡館”提議,允許大麻零售商Berkeley Patients Group,在University Ave和San Pablo Ave交界設立大麻吸食室計劃。

但有反對人士就指出,那裡是全市交通最繁忙的路口,而且附近有幼兒園及圖書館,並不適合開設大麻吸食室。

BPG則表示,開業後將有助促進該區經濟。

市議會這次的決定意味,市內其他地方也可開設大麻吸食室。

