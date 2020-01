美國從武漢撤僑包機抵阿拉斯加 機上人通過體檢

【KTSF 江良慧報導】

美國國務院派到武漢撤僑的包機,在武漢當地時間星期三清晨起飛後,已飛抵阿拉斯加加油,阿拉斯加衛生官員表示,機上201人已全數通過健康檢查,目前已轉往目的地南加州。

據聯邦疾控中心(CDC)指出,所有乘客在中國已檢測兩次,抵達阿拉斯加Anchorage再檢測兩次,其中一人因為在中國登機前受傷,需要接受治療。

這架撤僑包耭是美國政府出資,接走駐武漢領事館的工作人員,包機在美國時間週二晚9時半飛抵阿拉斯加,機上所有人抵達南加州後,會再接受檢測,同時會隔離一段時間。

早前國務院指,包機最多可接載240名乘客,結果有201人登機,而機組人員一直留守在飛機上層,整個航程都沒有接觸機上的乘客,在中國也沒有下機,以減低他們受感染的機會。

包機將會降落在南加州Riverside縣的March空軍機地,而非早前計劃的Ontario國際機場,後者位於San Bernardino縣,距離洛杉磯以東約35哩。

Ontario國際機場稱,國務院是臨時改變目的地,但機場方面早已作好準備,接收及檢測所有乘客,並為他們安排住宿最多兩週。

