專家正研究用愛滋病伊波拉藥對付新病毒

【有線新聞】

香港大學微生物學系講座教授袁國勇指,由首個確診病例開始計,如果14日沒有本地個案,即成功阻截社區傳播。港大及世衞正研究,採用醫治愛滋病及伊波拉病毒的蛋白酶抑制劑治療新型冠狀病毒。

港府1月30號開始局部封關,袁國勇說:「是好的開始,政府所有政策初期一向都是行前疫症三步,直至開始有內地人來香港的病例出現,那時措施便沒有跟得上,現在再跟得上當然好。香港第一個病例發現後,這14日對香港非常之重要的時間。究竟香港市民用的措施,或政府的措施是否有效可以阻截病毒在香港本土落地生根呢? 這是非常之重要。」

一直認為新病毒傳播較沙士弱,袁國勇有新看法。他表示這個病能夠在內地快速傳播,必定不簡單,而且它的傳播速度看來快過沙士很多。為何這麼有能力快速傳播﹖他指病毒能快速傳播的其中一個重要原因,是它能在潛伏期未有病徵時已放病毒出來。

袁國勇正研究抗愛滋病藥物對新病毒是否有效,預計數星期後有結果,另外,他們早前已找到病毒的基因排序,並做了疫苗種子,希望盡快做動物實驗,再和內地疫苗公司合作製作疫苗,做臨床試驗。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指,世衛與各地專家正研究用治療伊波拉病毒的蛋白酶抑制劑對付新病毒。

許樹昌說:「當老鼠感染中東呼吸綜合症,都是一個冠狀病毒。你給予新一些的蛋白酶抑制Remdesivir,降低病毒的存活率,遠勝舊蛋白酶抑制劑加干擾素。」

他指新藥可引致少部份人胰臟炎,但整體相對安全。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。