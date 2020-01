習近平指疫情防控最重要 世衛總幹事不主張外國撤僑

【有線新聞】

中國國家主席習近平會見世衛總幹事譚德塞,指出疫情防控最重要,譚德塞表示不主張外國由中國撤僑。

習近平在人民大會堂會見譚德塞,指出疫情防控最重要,習近平表示,當前中國人民正與新型冠狀病毒肺炎鬥爭,民眾生命安全和健康是第一位。

他表示,中方本著公開、透明和負責任的態度,向國內外發布疫情訊息,回應各方關切,並高度重視與世衛合作,強調有信心、有能力應付疫情,譚德塞感謝中方迅速採取防疫措施。

他早前與外長王毅會面時商討疫情,譚德塞高度讚賞並充分肯定中方的防疫措施,又留意到有國家希望撤僑,但他指出世衛組織不主張這麼做,認為無必要過度反應。

世衛相信譚德塞說法是希望阻止疫情蔓延。世衛發言人:「譚德塞和中國高官員討論措施,以保障在爆發疫情地區中國人和外國人,包括可行方法,確保疫症不輸出外國。」

世衛將病毒對全球的風險上調至「高」,在中國的風險則維持在「非常高」。

對於上週在報告表示,病毒的全球風險是「中等」,世衛組織承認評估錯誤,但強調今次調整不代表會將新型肺炎列為國際緊急公共衛生事件。

