習近平指疫情防控最重要 世衛總幹事不主張外國撤僑

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中國國家主席習近平會見世衛總幹事譚德塞，指出疫情防控最重要，譚德塞表示不主張外國由中國撤僑。

習近平在人民大會堂會見譚德塞，指出疫情防控最重要，習近平表示，當前中國人民正與新型冠狀病毒肺炎鬥爭，民眾生命安全和健康是第一位。

他表示，中方本著公開、透明和負責任的態度，向國內外發布疫情訊息，回應各方關切，並高度重視與世衛合作，強調有信心、有能力應付疫情，譚德塞感謝中方迅速採取防疫措施。

他早前與外長王毅會面時商討疫情，譚德塞高度讚賞並充分肯定中方的防疫措施，又留意到有國家希望撤僑，但他指出世衛組織不主張這麼做，認為無必要過度反應。

世衛相信譚德塞說法是希望阻止疫情蔓延。世衛發言人：「譚德塞和中國高官員討論措施，以保障在爆發疫情地區中國人和外國人，包括可行方法，確保疫症不輸出外國。」

世衛將病毒對全球的風險上調至「高」，在中國的風險則維持在「非常高」。

對於上週在報告表示，病毒的全球風險是「中等」，世衛組織承認評估錯誤，但強調今次調整不代表會將新型肺炎列為國際緊急公共衛生事件。

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