武漢醫護壓力大到崩潰 各地調派6千醫護到湖北支援

【有線新聞】

武漢的新型肺炎確診病例持續增加,醫院人滿為患,亦接連傳出有武漢醫護人員壓力大到崩潰,中國國家衛健委表示可以理解這個情況。

國家衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝說:「我們的醫生戴N95口罩,時間長了會有缺氧的感覺,而且他們又不能夠回家,遠離家人,從各個方面帶來了心理的壓力,我覺得也是可以理解的。」

她又指會為醫護人員提供心理輔導及相關培訓,而最直接的就是由各地抽調醫護人員增援。

各地的醫療隊伍上周五開始,陸續去到武漢支援,週二晚,再有近6,000名醫護人員抵達湖北,有護士出發前將頭髮剪短,家屬去到送別都忍不住落淚。

有人力還要有物力,當地亦出現因為防護裝備不足而有醫護人員未能應診的情況,國家衛健委承認湖北甚至各地物資都短缺,但表示各省會克服困難。

當局亦都徵用了武漢的賓館為醫護人員提供食宿,強調能滿足到基本所需。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。