【有線新聞】

世界衛生組織修正新型冠狀病毒對全球風險為「高」,美國上調對中國旅遊警示,呼籲國民避免到當地。

世衛承認上週一連3日的報告,錯誤將病毒對全球風險列為「中等」,到週日深夜作修訂,對中國及地區的風險評估維持於「非常高」及「高」水平。

多國加強防範疫情,美國國務院上調對中國旅遊警示至第三級,呼籲國民慎重考慮出遊。疾控中心則進一步建議,如非必要避免前往中國。

菲律賓及斯里蘭卡宣布暫停向中國公民發旅遊簽證,減低病毒蔓延風險。

