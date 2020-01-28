高院裁定特朗普政府可限制領福利人士申請綠卡（視頻）

【KTFS 梁秋玉報導】

聯邦最高法院週一裁定，容許特朗普政府推行有關涉及「公共負擔」（Public Charge）的移民新政策。

聯邦最高法院週一以5比4，解禁特朗普政府去年8月推出的移民新政策，即限制已成為「公共負擔」的移民申請人獲得綠卡，也就是說，如果正在申請或打算申請美國綠卡，即永久居民資格的外籍人士，如果在生活方面必須依靠美國政府福利，將不符合資格獲得綠卡。

而「公共負擔」是指移民申請人在36個月內，領取過一項或多項福利超過12個月，這些福利包括政府醫療補助計劃，即白卡；貧困家庭臨時援助；住房補助；糧食券等。

至於已持有綠卡的合法移民，或已經歸化美國籍的人士，並不受新政策影響。

在新政策下，當局將根據多項因素來決定是否批准某人申請綠卡，或轉變居留身份，當中包括年齡、健康情況、教育程度、家庭規模、收入水平，以及是否會使用公共福利等因素來衡量。

換言之，那些在青壯年齡層中、受過教育、經濟條件良好的申請人，因為比較不可能成為美國的「公共負擔」，而將更容易獲得綠卡。

特朗普政府去年推出這項移民新政策時，遭到很多移民權益團體反對，紐約州法官更頒布禁令不准推行新政策，認為會令低收入家庭的移民無法獲得合法身份。

至於會有多少人會受到這項移民新政策的影響，目前仍是未知數，因為在具體實施方面，也要靠移民官依據規定，以及申請人個案行使自由裁量權。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。