舊金山衛生官員稱目前在灣區不需要戴口罩（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

受到疫情消息的影響，灣區也出現搶購和囤積口罩的熱潮，多處藥局和零售店口罩已經缺貨，有人是為了自己使用，也有人是買了要寄回家鄉給親友，不過舊金山衛生官員強調，目前在灣區不需要戴口罩，至於哪一種口罩才能完全杜絕這次的新型冠狀病毒？來聽聽專家怎麼說。

近日口罩成為熱門商品，到處都缺貨，網上甚至到處流傳一定要買特定的醫療用口罩，像是3M的1860/1860S，以及1870等型號，才能有效隔絕病毒的飛沫，到底目前在灣區要不要戴口罩？又該選擇甚麼樣的口罩呢？

舊金山衛生局健康官員的答案，可能會讓民眾有些驚訝。

舊金山衛生局健康主任Tomas Aragon說：”：「目前我們還不建議民眾帶任何的口罩，如果建議需要用了，要用哪一種，會因環境以及健康保健環境不同而有所不同，目前的挑戰是，我們對於病毒知道得不夠多，如果我們知道多一點，就可以給我們一些受感染情況所需要時的指引。」

健康官員強調，目前並沒有針對疫情向民眾發出新的指引，因此一切如常，不需要刻意改變生活型態。

對於網上流傳的口罩型號，醫生不予置評，建議一般市面上買得到的手術用口罩即可，而最需要戴口罩的是已經有病徵的人。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮（Sunny Pak）說：「現在在外面的口罩，普通的黃色的那個手術用口罩，普通的外面很多都可以買，因為主要就是防止如果要噴嚏或是咳嗽的話，就是把他的噴沫不要散播在空氣裡面，主要就是這個問題，所有如果這個可以控制，應該就可以了。」

那麼口罩戴多久該更換呢？

白幹榮說：「如果有破了，你自己可以試試，如果咳一咳嗽，馬上氣就出來的話，當然要換，通常如果濕了，已經濕了就要換一換，比較乾的就有效，濕的就不大好，（那通常多久要換一次？）很難說吧，一天換一個當然最少啦，因為你也要看多長時間。」

目前正值農曆新年期間，社區有很多慶祝活動或春酒，醫生建議能不參加就不參加。

白幹榮說：「如果可以的話，在家休息是最好，當然有時候沒辦法的話，就到外面，能避免就避免。」

醫生建議擔心的民眾可以做些預防工作，包括正常休息、喝水、吃飯和睡覺，外出回家一定要洗手，無法洗手時可以用含酒精的洗手液清潔，一旦有病徵就應該戴口罩，並留在家中，聯繫自己的醫生，由醫護人員提供建議下一步該怎麼做。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。