舊金山衛生官員稱目前在灣區不需要戴口罩（視頻）

受到疫情消息的影響,灣區也出現搶購和囤積口罩的熱潮,多處藥局和零售店口罩已經缺貨,有人是為了自己使用,也有人是買了要寄回家鄉給親友,不過舊金山衛生官員強調,目前在灣區不需要戴口罩,至於哪一種口罩才能完全杜絕這次的新型冠狀病毒?來聽聽專家怎麼說。

近日口罩成為熱門商品,到處都缺貨,網上甚至到處流傳一定要買特定的醫療用口罩,像是3M的1860/1860S,以及1870等型號,才能有效隔絕病毒的飛沫,到底目前在灣區要不要戴口罩?又該選擇甚麼樣的口罩呢?

舊金山衛生局健康官員的答案,可能會讓民眾有些驚訝。

舊金山衛生局健康主任Tomas Aragon說:”:「目前我們還不建議民眾帶任何的口罩,如果建議需要用了,要用哪一種,會因環境以及健康保健環境不同而有所不同,目前的挑戰是,我們對於病毒知道得不夠多,如果我們知道多一點,就可以給我們一些受感染情況所需要時的指引。」

健康官員強調,目前並沒有針對疫情向民眾發出新的指引,因此一切如常,不需要刻意改變生活型態。

對於網上流傳的口罩型號,醫生不予置評,建議一般市面上買得到的手術用口罩即可,而最需要戴口罩的是已經有病徵的人。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮(Sunny Pak)說:「現在在外面的口罩,普通的黃色的那個手術用口罩,普通的外面很多都可以買,因為主要就是防止如果要噴嚏或是咳嗽的話,就是把他的噴沫不要散播在空氣裡面,主要就是這個問題,所有如果這個可以控制,應該就可以了。」

那麼口罩戴多久該更換呢?

白幹榮說:「如果有破了,你自己可以試試,如果咳一咳嗽,馬上氣就出來的話,當然要換,通常如果濕了,已經濕了就要換一換,比較乾的就有效,濕的就不大好,(那通常多久要換一次?)很難說吧,一天換一個當然最少啦,因為你也要看多長時間。」

目前正值農曆新年期間,社區有很多慶祝活動或春酒,醫生建議能不參加就不參加。

白幹榮說:「如果可以的話,在家休息是最好,當然有時候沒辦法的話,就到外面,能避免就避免。」

醫生建議擔心的民眾可以做些預防工作,包括正常休息、喝水、吃飯和睡覺,外出回家一定要洗手,無法洗手時可以用含酒精的洗手液清潔,一旦有病徵就應該戴口罩,並留在家中,聯繫自己的醫生,由醫護人員提供建議下一步該怎麼做。

