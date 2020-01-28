移民權益團體指已領福利者無須急著取消（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

特朗普政府的移民新政策獲得最高法院解禁後，反對者予以抨擊，有社區組織建議，正在領取公共福利者不要急著取消領取福利，而先要找法律顧問。

加州眾議員邱信福發聲明稱，最高法院的裁定，清楚表明美國不再接納疲憊、貧窮以及在困境中渴望呼吸自由空氣的人，「公共負擔」政策是殘酷的，並強迫有色人種陷入貧困，而美國夢只屬於那些與我們總統享有同樣特權的人，加州將找出解決方案，以保護和提升州內為我們建立經濟，並使國家變強大的龐大移民人口。

舊金山市長布里德則表示，特朗普總統的「公共負擔」政策是對移民社區的侮辱性攻擊，旨在使弱勢的居民要在需要關鍵服務，或留在美國之間作出選擇。

布里德說：”儘管我們不能阻止聯邦政府實施新移民政策，但仍繼續竭盡所能，支持居住在本市的移民，並將繼續為弱勢居民提供重要服務。”

華人權益促進會倡議主任馮弘美則建議，目前有領取公共福利的人，無須立即取消，可先找法律顧問諮詢個案。

馮弘美說：”我們亞裔社區知道的是在3月份，最高法院還是會再聆聽接下來所有的一些爭議，所以我們的提議就是說，其實這也是一個非常複雜的移民法律，最好的情況就是，可以得到法律方面的諮詢，不要輕易地採取一些自己的福利，或是不去申請自己可以領取的一些移民方面的權益。”

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