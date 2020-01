移民權益團體指已領福利者無須急著取消（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

特朗普政府的移民新政策獲得最高法院解禁後,反對者予以抨擊,有社區組織建議,正在領取公共福利者不要急著取消領取福利,而先要找法律顧問。

加州眾議員邱信福發聲明稱,最高法院的裁定,清楚表明美國不再接納疲憊、貧窮以及在困境中渴望呼吸自由空氣的人,「公共負擔」政策是殘酷的,並強迫有色人種陷入貧困,而美國夢只屬於那些與我們總統享有同樣特權的人,加州將找出解決方案,以保護和提升州內為我們建立經濟,並使國家變強大的龐大移民人口。

舊金山市長布里德則表示,特朗普總統的「公共負擔」政策是對移民社區的侮辱性攻擊,旨在使弱勢的居民要在需要關鍵服務,或留在美國之間作出選擇。

布里德說:”儘管我們不能阻止聯邦政府實施新移民政策,但仍繼續竭盡所能,支持居住在本市的移民,並將繼續為弱勢居民提供重要服務。”

華人權益促進會倡議主任馮弘美則建議,目前有領取公共福利的人,無須立即取消,可先找法律顧問諮詢個案。

馮弘美說:”我們亞裔社區知道的是在3月份,最高法院還是會再聆聽接下來所有的一些爭議,所以我們的提議就是說,其實這也是一個非常複雜的移民法律,最好的情況就是,可以得到法律方面的諮詢,不要輕易地採取一些自己的福利,或是不去申請自己可以領取的一些移民方面的權益。”

