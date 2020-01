北灣4男女涉偷竊後退貨換禮品卡被捕

【KTSF】

北灣Petaluma市警方週一拘捕4名男女疑犯,他們涉嫌在Fairfield市的Dick’s體育用品店偷取貨品後,到位於Petaluma市的分店退貨換取禮品卡被捕。

警方是根據店內的保安視頻,確認週一下午4時29分到Petaluma分店退貨的4名疑犯,正是涉嫌在Fairfield市分店偷竊的疑犯。

4名疑犯當時成功退貨獲得禮品卡,但在駕車離開時被警員截停。

被捕者分別是21歲疑犯Jovon Jenkins、18歲疑犯Jordan Henry、19歲疑犯Rayshaan Johnson,他們全部來自東灣奧克蘭(屋崙),被捕的22歲疑犯Doshanie Johnson來自Vallejo市。

Dick’s體育用品店的保安對警方稱,這4名疑犯曾在多間分店被拍到偷竊貨品。

