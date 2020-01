【有線新聞】

醫學期刊《刺針》論文指,新型冠狀病毒有多個源頭。

於日前《刺針》發表論文指,武漢首41個住院患者中,有13人沒有去過相信是病毒源頭的華南海鮮市場。

論文的主要作者武漢市金銀潭醫院副院長黃朝林表示,如此看來華南海鮮市場不是病毒的唯一源頭 ,認為病毒屬於多源性。

論文另一作者則表示,仍然未知道病毒來源。

而繼浙江和廣東後,報道指泰國亦成功分離新型冠狀病毒毒株,相信有助找出治療肺炎的方法。

