中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示,相信新型肺炎疫情未來一週左右達至高峰,建議公眾減少外出。

鍾南山估計,疫情未來10至14天達到高峰,不會再大規模增加,這段時間是很好的隔離觀察期,呼籲公眾、尤其是武漢一帶居民不要外出,等到潛伏期過後,染病的人得到及時治療,相信春運回程,就不會出現大規模傳染。

但他強調不能停止檢查措施,又指目前未有針對新型肺炎的藥物。

他又透露新型冠狀病毒最早發現在蝙蝠上,但中間宿主仍然未明。

